NYT: США отправят Киеву кассетные боеприпасы из-за дефицита обычных снарядов

США передают Киеву кассетные боеприпасы, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединенные Штаты Америки могут поставить Украине кассетные боеприпасы в качестве временной меры, чтобы перекрыть дефицит обычных снарядов. Об этом сообщает газета The New York Times, ссылаясь на чиновников.

Увеличение производства обычных снарядов ожидается весной 2024 года. Поэтому до тех пор американцы могут передавать киевскому режиму кассетные боеприпасы. При этом американцы будут отслеживать, где и как Вооруженные силы Украины (ВСУ) будут пользоваться этими снарядами.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя назвал возможную передачу этого типа снарядов в руки ВСУ очередным шагом в сторону эскалации конфликта.

Отметим, что против намерений США в отношении поставок кассетных боеприпасов протестует и Германия. Министр иностранных дел Анналена Бербок и глава Минобороны Борис Писториус заявили, что ФРГ продолжит придерживаться Конвенции по кассетным боеприпасам, которая была заключена в Осло в 2008 году.