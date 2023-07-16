На Южнодонецком и Запорожском направлениях ВСУ потеряли около 260 бойцов Фото: Александр КОЦ

За сутки Вооруженные силы Украины потеряли около 260 бойцов на Запорожском и Южнодонецком направлениях. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— На запорожском направлении слаженными действиями российских войск нанесено поражение скоплению живой силы и техники ВСУ в районах населенных пунктов Марфополь, Малые Щербаки и Малая Токмачка Запорожской области, — заявил Конашенков.

Также он добавил, что российским войскам удалось уничтожить три боевых бронированных машины, две гаубицы и три автомобиля противника.

Ранее стало известно, что российский спецназ уничтожил украинскую диверсионную группу на Запорожском направлении.