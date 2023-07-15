Российский спецназ уничтожил диверсионную группу ВСУ на Запорожском направлении

Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу.
Фото: Александр КОЦ
Российские военные уничтожили украинскую диверсионную группу, которая находилась в лесопосадке в ночное время. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
Сообщается, что это произошло на Запорожском направлении.
«Наши парни точным ударом накрыли группу ВСУшников, которые собрались в лесопосадке». – рассказал источник, отметив, что украинские военнослужащие, вероятно, собирались напасть на российский опорный пункт, воспользовавшись фактором внезапности.
Накануне украинская диверсионно-разведывательная группа расстреляла машину с мирными жителями под Угледаром в Донецкой Народной Республике (ДНР).
Также сообщалось, что в Запорожье российские войска уничтожили диверсионную группу украинских бойцов, которая состояла из наемников из других стран.
Тем временем в северо-западной части Черного моря обнаружили бесконтрольно дрейфующую с прошлого года украинскую морскую мину. Об этом сообщило Министерство обороны РФ, сделав соответствующее предупреждение
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