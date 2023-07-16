Минобороны: ВСУ потеряли до 270 бойцов на Донецком направлении Фото: REUTERS

Вооруженные силы Украины потеряли до 270 военнослужащих за сутки на Донецком направлении. Об этом рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

— В ходе боевых действий на Донецком направлении потери ВСУ составили до 270 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, две боевые бронированные машины и пять автомобилей, — заявили в Минобороны.

Ранее стало известно, что на Запорожском и Южнодонецком направлении ВСУ потеряли около 260 бойцов, а помимо этого были уничтожены две украинских гаубицы и еще несколько единиц боевой техники.