Insider: Киев потерял около трети американских БМП Bradley

Insider: Киев потерял более трети американских БМП Bradley Фото: REUTERS

Около трети поставленных Соединенными Штатами Киеву БМП Bradley уничтожены, брошены или серьезно повреждены. Об этом рассказывает издание Insider ссылаясь на портал военной аналитики Oryx.

— Oryx сообщает, что в настоящее время визуально подтверждено, что 34 Bradley были брошены, повреждены или уничтожены. Это означает, что около трети машин Bradley уже могло быть потеряно или уничтожено, — рассказали в издании.

Всего же на Украину на данный момент было поставлено 104 единицы этой техники.

Ранее KP.RU рассказывал, как российские «боевые анимешники» захватили американский БМП М-2 «Бредли». После этого бойцы на видео иронично поблагодарили Владимира Зеленского за такой «подарок». Бойцы также рассказали, что планируют отремонтировать трофейную технику, перекрасить в российские цвета и использовать в ходе спецоперации.

Стоит отметить, что в отряде «анимешников» есть те, у кого есть проблемы со здоровьем и даже «белый билет», но несмотря на это они выполняют боевые задачи и даже захватывают трофеи.