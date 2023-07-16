IFQ: страны НАТО обрекли Украину на поражение в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Североатлантический альянс обрек Украину на битву на истощение с Россией, которая приведет к проигрышу киевского режима. К такому выводу пришло издание IL Fatto Quotidiano.

В публикации отмечается, что президент Украины понимает, что не сможет одержать победу в конфликте.

«А на шее у него сжимается удавка демократизации, потому что Украина - не демократическая страна, и ее терпят лишь до тех пор, пока длится конфликт», - считает издание.

IL Fatto Quotidiano пишет, что со временем у Украины будет оставаться все меньше людей, а конфликт с Россией станет битвой на истощение. Такая ситуация, по мнению издания, будет угрожать безопасности Европы.

В материале также заявлено, что, если Украина вступит в Североатлантический альянс, то на ее территории будет размещено оружие блока. Это приведет к конфликту в Европе, полагают в IL Fatto Quotidiano.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Запад должен прекратить поставлять оружие преступному киевскому режиму, если он хочет прекратить конфликт на Украине. Глава государства подчеркнул, что РФ не планировала начинать спецоперацию, однако западные страны вынуждают Москву решать конфликт вооруженным путем. Россия хочет остановить конфликт, но продолжает его Запад, накачивая Киев всеми видами вооружения.