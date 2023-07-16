Сына Михаила Ефремова Николая перевели в другую больницу Фото: из соцсетей

Сына актера Михаила Ефремова Николая планируют перевести в другую больницу, а посоветовал это один из психиатров. Об этом рассказали в Telegram-канале Baza.

По информации источника, такая мера необходима из-за того, что в другом медучреждении есть соматопсихиатрическое отделение, которое может быть необходимо Николаю в связи с его моральным состоянием.

В публикации также рассказали, что на данный момент Николай Ефремов все еще находится в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа. Он уже самостоятельно дышит и даже находится в сознании. Из-за полученных травм он находится в аппарате фиксации тазовой кости, но уже может шевелить ногами и руками.

Источники также утверждают, что пострадавшему может понадобиться еще несколько операций.

Напомним, что ранее стало известно об операции по удалению части костей таза у Николая Ефремова после падения из окна. Сам пострадавший находится в тяжелом состоянии даже несмотря на пять проведенных операций.