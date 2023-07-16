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НовостиЗвезды16 июля 2023 13:21

Сына Михаила Ефремова Николая перевели в другую больницу

Baza: Николая Ефремова перевели в другую больницу после падения из окна
Роман ПОЛОСИКОВ
Сына Михаила Ефремова Николая перевели в другую больницу

Сына Михаила Ефремова Николая перевели в другую больницу

Фото: из соцсетей

Сына актера Михаила Ефремова Николая планируют перевести в другую больницу, а посоветовал это один из психиатров. Об этом рассказали в Telegram-канале Baza.

По информации источника, такая мера необходима из-за того, что в другом медучреждении есть соматопсихиатрическое отделение, которое может быть необходимо Николаю в связи с его моральным состоянием.

В публикации также рассказали, что на данный момент Николай Ефремов все еще находится в тяжелом состоянии после падения из окна третьего этажа. Он уже самостоятельно дышит и даже находится в сознании. Из-за полученных травм он находится в аппарате фиксации тазовой кости, но уже может шевелить ногами и руками.

Источники также утверждают, что пострадавшему может понадобиться еще несколько операций.

Напомним, что ранее стало известно об операции по удалению части костей таза у Николая Ефремова после падения из окна. Сам пострадавший находится в тяжелом состоянии даже несмотря на пять проведенных операций.