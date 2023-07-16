Крупный лесной пожар произошел на юго-востоке Турции Фото: Иван МАКЕЕВ

Крупный лесной пожар начался на юго-востоке Турции. Из-за него была проведена эвакуация жителей одного из районов провинции Хатай. Об этом в воскресенье, 16 июля, проинформировал телеканал TRT.

По данным СМИ, сообщение о пожаре поступило днем, возгорание произошло рядом с уездом Белен. Из-за сильного ветра было принято решение об экстренной эвакуации жителей района.

По словам министра сельского и лесного хозяйства Турции Ибрагима Юмаклы, в ликвидации пожара задействовали девять самолетов, 21 вертолет, а также почти 60 единиц техники и свыше 370 спасателей. Чиновник отметил, что прилагаются усилия для того, чтобы локализовать возгорание до ночи.

Ранее сайт KP.RU писал о том, что испанские власти эвакуировали свыше четырех тысяч человек на Канарских островах из-за лесного пожара, вспыхнувшего острове Пальма. Возгорание возникло в ночь на 15 июля в районе населенного пункта Эль-Пинар-де-Пунтагорда. Пожар охватил около 4,6 тысяч гектаров леса. Огонь уничтожил 12 домов.