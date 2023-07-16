Военный эксперт Кнутов: новая ракета Северной Кореи представляет угрозу для США. Фото: кадры Центрального государственного телевидения КНДР

Северная Корея испытывает ракету «Хвасон-18». США высказывает обеспокоенность и не просто так. По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, ракета может достичь Вашингтона. Она поднялась на высоту шесть тысяч километров и упала в запланированном районе приземления. Учитывая траекторию полета, южнокорейские и американские специалисты провели расчеты и пришли к выводу, что ракета способна поразить практически любую цель на территории США.

Эксперт отмечает, что оружие имеет большую уязвимость перед РЭБ, к тому же, точность полета низкая. Но с учетом оснащения ядерной боевой частью, ракета доставит много проблем.

Точность поражения у такого оружия составляет около двух-трех километров, это схоже с ракетами советского образца.

- Это самая обычная межконтинентальная баллистическая ракета, которая способна долететь до территории США, - сказал эксперт Пятому каналу.

Сам факт испытания подобного оружия не удивил Кнутова, он ответил, что это демонстрация для США, в ответ на возможные угрозы.

Северная Корея стремится усовершенствовать свою ядерную программу.

Ранее сообщалось, что во время испытаний ракета упала в экономической зоне России. Замглавы МИД РФ Андрей Руденко сказал Lenta.ru, что точного подтверждения этой информации нет.

В МИД отметили, что США и их союзники провоцируют Северную Корею на пуски ракет. Ракета пролетела расстояние в 1001 километр, передает телеканал "360".