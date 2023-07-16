Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиЭкономика16 июля 2023 18:48

Аналитик Разуваев: бумажные 5 и 10 рублей изготовить дешевле, чем монеты

"Новые" старые деньги уже появились во многих регионах страны
Елена АКИМОВА
В России снова вводят в обращение бумажные 5 и 10 рублей

В России снова вводят в обращение бумажные 5 и 10 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

В разных регионах страны все активнее появляются в обороте денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Это объясняется снижением себестоимости производства денег. Металл для чеканки становится дорогим, таким образом, целесообразным становится переход на бумажный носитель.

Финансовый аналитик Александр Разуваев полагает, что новые купюры вряд ли будут широко использоваться, так как растет объем безналичных расчетов.

- Технологии поменялись, и купюры стали меньше изнашиваться. Также резко снизилась их себестоимость, она настолько маленькая, что бумажные деньги изготавливать выгоднее, чем монеты, - сказал эксперт NEWS.ru.

Переход от монет к бумажным купюрам вряд ли добавит сложностей потребителям.

- Однако люди платят больше банковскими картами, - заключил аналитик.

Тем временем, Гознак просто напечатал партию купюр и отправил в путешествие по стране. Уже несколько месяцев жители разных регионов в соцсетях сообщают, что «бумажная мелочь» добралась и до них.