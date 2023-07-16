Аналитик Разуваев: бумажные 5 и 10 рублей изготовить дешевле, чем монеты

В России снова вводят в обращение бумажные 5 и 10 рублей Фото: Мария ЛЕНЦ

В разных регионах страны все активнее появляются в обороте денежные банкноты номиналом 5 и 10 рублей. Это объясняется снижением себестоимости производства денег. Металл для чеканки становится дорогим, таким образом, целесообразным становится переход на бумажный носитель.

Финансовый аналитик Александр Разуваев полагает, что новые купюры вряд ли будут широко использоваться, так как растет объем безналичных расчетов.

- Технологии поменялись, и купюры стали меньше изнашиваться. Также резко снизилась их себестоимость, она настолько маленькая, что бумажные деньги изготавливать выгоднее, чем монеты, - сказал эксперт NEWS.ru.

Переход от монет к бумажным купюрам вряд ли добавит сложностей потребителям.

- Однако люди платят больше банковскими картами, - заключил аналитик.

Тем временем, Гознак просто напечатал партию купюр и отправил в путешествие по стране. Уже несколько месяцев жители разных регионов в соцсетях сообщают, что «бумажная мелочь» добралась и до них.