Вице-президент Турции Йылмаз: Анкара надеется на продление зерновой сделки Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Турции надеются на то, что зерновая сделка, срок действия которой истекает 17 июля, будет продлена. Об этом в воскресенье, 16 июля, заявил вице-президент республики Джевдет Йылмаз.

По его словам, турецкие власти продолжают работать над тем, чтобы соглашение было продлено.

«Планируемый визит в Турцию президента России Владимира Путина можно рассматривать в эту пользу. Надеюсь, будут положительные результаты», - сообщил чиновник в эфире телеканала A-haber.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия своевременно объявит о своем решении по вопросу зерновой сделки.

В свою очередь, Путин подчеркнул, что российская сторона пойдет на продление зерновой сделки только при том условии, что будут выполнены все данные в рамках сделки Москве обещания. Он также отмечал, что Россия может приостановить участие в данном соглашении, а когда все условия по нему будут выполнены, страна вновь присоединится к сделке.