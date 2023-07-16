В американском штате Колорадо прошла первая свадьба, зарегистрированная ChatGPT Фото: Иван МАКЕЕВ

В штате Колорадо Соединенных Штатов Америки прошла первая свадьба, которую зарегистрировал чат-бот ChatGPT. Об этом проинформировал телеканал CBS Colorado.

Во время торжественной церемонии из музыкальных колонок звучал голос чат-бота. Его речь состояла из цитат Священного писания, а также представлениях ChatGPT о любви и браке.

«Спасибо всем за то, что пришли сюда сегодня отметить необыкновенную любовь и единение Риз Алисон Митч и Дейтона Труита», - сказал чат-бот, оформляя официальный брак между влюбленными.

Молодожены, которые познакомились с помощью онлайн-приложения для знакомств, пояснили, что такая свадьба стала возможным благодаря тому, что в штате Колорадо разрешается проведение таких церемоний без официального лица.

Сайт KP.RU писал о том, что чат-бот ChatGPT по запросу немецкого издания Berliner Zeitung подготовил проект мирного договора между Россией и Украиной. Также он написал письма от лица федерального канцлера ФРГ Олафа Шольца Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. В письме к российскому президенту чат-бот написал, что Германия признает законные интересы России в сфере безопасности.