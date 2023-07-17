Лесной пожар разгорелся недалеко от строящейся АЭС «Аккую» в Турции Фото: EAST NEWS

Лесной пожар разгорелся в турецкой провинции Мерсин в деревне в 40 километрах от строительной площадки АЭС «Аккую», об этом сообщило министерство сельского и лесного хозяйства Турции.

«Лесной пожар в деревне Гюльнар провинции Мерсин безостановочно тушат пожарные и вертолеты, способные на полеты ночью», - говорится в сообщении ведомства в соцсети.

Загоревшаяся деревня Гюльнар находится примерно в 40 километрах от строящейся АЭС «Аккую».

Как писал сайт KP.RU, Турция вновь во власти лесных пожаров, ежегодно накрывающих страну в жаркое летнее время.

В этом месяце лесные пожары ударили по провинциям Измир, Мугла, Балыкесир и Кахраманмараш.

14 июля самый опасный пожар возник рядом с аэропортом Миляс-Бодрум, где на тот момент температура воздуха превышала 43 градуса. Позже возгорание было ликвидировано.

Напомним, Россия принимает участие в строительстве АЭС «Аккую» в Турции. 27 апреля состоялась церемония доставки ядерного топлива на атомную электростанцию, в которой принимали участие главы двух государств.

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что Турецкая атомная электростанция (АЭС) «Аккую» имеет все компоненты для того, чтобы ее можно было бы назвать самой безопасной АЭС в мире.