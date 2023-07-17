Гладков: при ЧП на крымском мосту пострадала девочка, ее родители погибли Фото: пресс-служба губернатора и правительства Белгородской области

В результате происшествия на Крымском мосту погибли мужчина и женщина, а их дочь пострадала. Она получила ранения средней степени тяжести. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

— Самое тяжелое – её родители погибли, папа и мама. Дал поручение Андрею Николаевичу Гридневу, эта семья из Новооскольского округа, связаться с родными, будем сейчас оказывать всю необходимую помощь, — подчеркнул Гладков.

Глава региона также рассказал, что в последние дни много детей из Белгородской области отправились в Крымские лагеря, но они уже находятся на территории учреждений и им ничего не угрожает.

Ранее стало известно о происшествии на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-ой опоры. Более подробной информации на данный момент не поступало, а на месте работают все необходимые оперативные службы.