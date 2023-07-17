Балицкий: сухопутный маршрут в Крым по новым регионам РФ работает в штатном режиме

НАК призвал россиян воздержаться от поездок по Крымскому мосту из-за ЧП Фото: glav_most

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что сухопутный маршрут в Крым, проходящий по территории новых регионов России, безопасен и работает в штатном режиме.

“Крым не отрезан от материковой части России и не может быть отрезан, сухопутный маршрут через новые регионы, в том числе через Запорожскую область, работает в штатном режиме”, — отметил Балицкий у себя в телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 17 июля Украина устроила очередную атаку на Крымский мост, в результате которой было частично повреждено дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области.

В Национальном антитеррористическом комитете назвали это происшествие терактом и призвали туристов и жителей полуострова воздержаться от поездок по мосту и выбирать другие маршруты через Херсонскую и Запорожскую области.

В свою очередь Балицкий заявил, что администрация Запорожской области примет все необходимые меры для обеспечения безопасности сухопутного коридора в Крым и удобства граждан при поездках.