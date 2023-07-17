Минцифры до 1 сентября приостановит выдачу грантов на разработки в IT-сфере Фото: GLOBAL LOOK PRESS

До первого сентября Минцифры Российской Федерации временно приостановит выдачу новых грантов на разработки в IT-сфере. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Помимо этого, будет обновлен и состав экспертов, которые принимают участие в принятии решений по новым заявкам. Ведомство планирует оптимизировать процесс принятия решений по выдаче грантов, чтобы полностью исключить влияние на них сотрудников Минцифры.

Ведомство также планирует обеспечить полную прозрачность и публичность всех этапов реализации и запуска проектов, на которые выделяются гранты.

Отмечается, что будет проводиться и независимая оценка компетенции сотрудников, которые выдают гранты, так как в некоторых проектах в период с 2022 по 2023 есть сомнения в 100% чистоте выдачи грантов.

Ранее стало известно, что Минцифры России ввело запрет на использование техники Apple для служебных переписок.