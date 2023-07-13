Минцифры РФ запретит сотрудникам пользоваться iPhone для служебной переписки Фото: Shutterstock

Министерство цифрового развития России планирует запретить сотрудникам использование iPhone в служебных целях, сообщил заместитель главы ведомства Александр Шойтов.

«Мы планируем принять такой приказ для подведомственных организаций. Он сейчас находится на согласовании, думаю, что на этой – на следующей неделе примем», – сказал он в беседе с журналистами.

Замминистра подчеркнул, что использование смартфонов от Apple будет запрещено исключительно в служебных целях.

Напомним, запрет на использование сотрудниками техники производства Apple в служебных целях установила государственная корпорация «Ростех». Запрет вводится во всех организациях корпорации.

Сайт KP.RU рассказывал, что теперь российским госслужащим запрещают пользоваться смартфонами Apple на рабочем месте. Так, в начале июля ввели полный запрет на использование IPhone в рабочих целях в Министерстве промышленности и торговли РФ. Все из-за того, что ФСБ выявила аномалии, которые характерны только для пользователей мобильных телефонов Apple. Это было обусловлено работой вредоносного программного обеспечения, неизвестного ранее, объяснили в ведомстве.