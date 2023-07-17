Путин заслушал доклады по теракту на Крымском мосту и дал поручения

Владимир Путин заслушал доклады о теракте на мосту Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин заслушал доклады о террористическом акте на Крымском мосту 17 июля и дал соответствующие поручения. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Доклады российскому президенту передали вице-премьер Марат Хуснуллин, директор ФСБ Александр Бортников и министр транспорта РФ Виталий Савельев.

Сообщается, что Марат Хуснуллин по поручению Путина отправится на полуостров для личного ознакомления с ситуацией на Крымском мосту.

Владимир Путин также дал ряд поручений по организации движения транспортных средств на крымском направлении, а также поручения по помощи людям, которые находятся в пути.

Ранее сайт KP.RU писал, что 17 июля в приблизительно 19:00 по московскому времени Владимир Путин проведет совещание по видеосвязи по ситуации на Крымском мосту.