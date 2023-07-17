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НовостиПолитика17 июля 2023 9:19

Какой будет реакция Кремля на теракт на Крымском мосту

Путин проведет совещание по ситуации на Крымском мосту 17 июля
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин проведет совещание по ЧП на Крымском мосту

Путин проведет совещание по ЧП на Крымском мосту

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 17 июля проведет по видеосвязи совещание о ситуации на Крымском мосту. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что совещание ориентировочно состоится в 19:00 по московскому времени. Темой совещания станет террористический акт на Крымском мосту, совершенный киевским режимом в ночь с 16 на 17 июля.

Напомним, Украина атаковала мост над Керченским проливом двумя беспилотными надводными аппаратами, в результате чего был поврежден одно дорожное полотно. Двое гражданских погибли - это молодая семья, в автомобиле с которыми находился несовершеннолетний ребенок. Девочка жива и находится в сознании в больнице.

НАК признал совершенное терактом, а Следственный комитет РФ завел уголовное дело по соответствующей статье. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Марату Хуснуллину разобраться с последствиями на мосту.