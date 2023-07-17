Какой будет реакция Кремля на теракт на Крымском мосту

Путин проведет совещание по ЧП на Крымском мосту Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин вечером 17 июля проведет по видеосвязи совещание о ситуации на Крымском мосту. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ожидается, что совещание ориентировочно состоится в 19:00 по московскому времени. Темой совещания станет террористический акт на Крымском мосту, совершенный киевским режимом в ночь с 16 на 17 июля.

Напомним, Украина атаковала мост над Керченским проливом двумя беспилотными надводными аппаратами, в результате чего был поврежден одно дорожное полотно. Двое гражданских погибли - это молодая семья, в автомобиле с которыми находился несовершеннолетний ребенок. Девочка жива и находится в сознании в больнице.

НАК признал совершенное терактом, а Следственный комитет РФ завел уголовное дело по соответствующей статье. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил Марату Хуснуллину разобраться с последствиями на мосту.