Песков: конечным ответом на террор Украины будет достижение всех целей СВО Фото: REUTERS

Финальным ответом России на теракты со стороны Киева станет достижение всех целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также не стал комментировать то, как Российская Федерация планирует ответить на теракт на Крымском мосту.

Песков сообщил, что президент Владимир Путин уже заслушал доклады о ситуации на Крымском мосту по телефону. После этого он дал необходимые поручения, а уже в 19:00 будет проведено совещание по видеосвязи по данному вопросу.