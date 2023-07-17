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НовостиПолитика17 июля 2023 9:08

Песков: конечным ответом на террор Украины будет достижение всех целей СВО

Он не стал комментировать, каким будет ответ на теракт на Крымском мосту
Роман ПОЛОСИКОВ
Песков: конечным ответом на террор Украины будет достижение всех целей СВО

Песков: конечным ответом на террор Украины будет достижение всех целей СВО

Фото: REUTERS

Финальным ответом России на теракты со стороны Киева станет достижение всех целей специальной военной операции. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Он также не стал комментировать то, как Российская Федерация планирует ответить на теракт на Крымском мосту.

Песков сообщил, что президент Владимир Путин уже заслушал доклады о ситуации на Крымском мосту по телефону. После этого он дал необходимые поручения, а уже в 19:00 будет проведено совещание по видеосвязи по данному вопросу.