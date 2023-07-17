Россиянам рассказали о новой маскировке финансовых пирамид Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Финансовые пирамиды стали часто маскироваться под образовательные платформы, несмотря на то, что раньше они часто прикрывались «инвестиционными фондами». Эту схему выявил Центробанк России, сообщается на просветительском ресурсе Fincult.info.

— Во втором квартале 2023 года Банк России выявил 712 компаний и интернет-проектов с признаками финансовых пирамид. Их оказалось в 1,7 раза больше, чем за первые три месяца года, — говорится на портале ЦБ.

Также отмечается, что некоторые пирамиды могут предлагать доступ к каталогу обучающих курсов «от ведущих экспертов» в различных областях, а до оплаты пользователи не могут ознакомиться с предлагаемым контентом.

Помимо этого, некоторые из таких платформ рекламируются популярными блогерами и даже деловыми СМИ. Помимо обучения, организаторы предлагают зарабатывать за счет привлечения в программу других участников, но через несколько месяцев выплаты обычно прекращаются.

Ранее Центробанк рассказывал о мошеннической схеме, в которой злоумышленники могут красть у людей деньги с помощью QR-кодов. Их людям предлагают сканировать для отмены несанкционированной операции.