Захарова: Действия Украины являются международным терроризмом, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя совершённый 17 июля 2023 года киевским режимом новый подрыв Крымского моста, назвала действия Украины международным терроризмом, спонсируемым НАТО.

«Мы видим всё, на что нацеливают киевский режим, подкрепляется поставками вооружений и материальных ресурсов от США и НАТО, а затем он приступает к своим террористическим актам», - заявила Захарова.

Как подчеркнула официальный представитель МИД, действия киевского режима, с учётом поддержки западных стран, можно классифицировать исключительно как международный терроризм.

Ранее KP.RU сообщил, что ранним утром 17 июля 2023 года Украина нанесла новый удар по Крымскому мосту, применив два надводных беспилотника. В результате погибла супружеская пара из Нового Оскола, Белгородской области. Их дочь чудом выжила.