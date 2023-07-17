"Автоваз" возобновил производство Lada Granta с системой ABS Фото: Сергей Петров/NEWS.ru/ТАСС

Российская автомобилестроительная компания “Автоваз” возобновила производство Lada Granta с антиблокировочной системой тормозов (ABS).

“"Автоваз" возобновил производство Lada Granta, оснащенных антиблокировочной системой тормозов”, — сообщили в компании.

Данная система будет устанавливаться на все модели Granta, начиная с версии Classic. Завод установил рекомендованную розничную цену на Lada Granta с функцией ABC от 772,5 тысячи рублей.

Напомним, в следующем году “Автоваз” планирует представить новую Lada Granta. Модель будет построена на доработанной глобальной платформе CMF-B, разработанной французским концерном Renault.

При этом производитель сделает ставку на молодежную аудиторию и станет промежуточным вариантом между современной “Грантой” и более дорогой “Вестой”. Отмечается, что новая машина станет крупнее, современнее, и более “зазывающей” внешне, а также получит обновления внутри салона.