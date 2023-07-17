Захарова допустила возобновление зерновой сделки при соблюдении условий России, фото: Шарифулин Валерий/ТАСС

Зерновая сделка может быть возобновлена в случае, если страны Запада пересмотрят своё отношение к исполнению собственных обязательств. Об этом заявила 17 июля 2023 года официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос, ушла ли зерновая сделка в историю или ее реализация сейчас находится на паузе.

«Это красивые слова, которые я слышу из разных уст. Но есть констатация факта - эта сделка не работала. Из гуманитарной она превратилась в коммерческую», - заявила Захарова.

Представитель МИД подчеркнула, что зерновая сделка нужна была для предотвращения голода в беднейших странах Азии и Африки, однако они получили только 3 % от всего зерна, которое отгружалось с территории Украины. Всё остальное ушло в богатые страны Запада.

Захарова добавила, что если страны Запада дорожат этой сделкой - они должны задуматься над исполнением собственных обязательств по ней. Когда Россия увидит конкретные действия в этом направлении - сделка может быть восстановлена.

Ранее KP.RU сообщил, что Москва официально остановила своё участие в зерновой сделке.