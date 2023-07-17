МИД РФ призвал мировое сообщество справедливо оценить теракт на Крымском мосту Фото: REUTERS

Международное сообщество должно дать надлежащую оценку теракту Киева на Крымском мосту, заявили в Министерстве иностранных дел России.

«МИД России решительно осуждает террористическую атаку против Крымского моста, который является сугубо гражданским объектом. Рассчитываем, что международное сообщество проявят принципиальность и дадут надлежащую оценку очередному преступлению украинских властей», – сказано на сайте ведомства.

Как отметили в МИД РФ, все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России были заведомо невыполнимыми. Если будет выявлено западное происхождение надводных дронов, атаковавших Крымский мост, а также роль стран Запада в планировании теракта, это подтвердит их соучастие в террористической деятельности Киева, добавили в ведомстве.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила.

Национальный антитеррористический комитет призвал воздержаться от поездок по мосту и выбирать альтернативные маршруты, проходящие по сухопутному коридору в новых регионах России.