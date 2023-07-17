Оптовые цены на газ в России вырастут на 8% с 1 июля 2024 года

Оптовые цены на газ в России с 1 июля 2024 года вырастут на 8% Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ утвердила индексацию оптовых цен на газ. Стоимость голубого топлива для всех потребителей с 1 июля 2024 года вырастет на 8 процентов, а 1 июля 2025 года цены на газ также будут проиндексированы на 8 процентов.

В прошлый раз стоимость топлива индексировалась 1 декабря 2022 года. В тот раз цена на газ выросла на 8,5 процента, а следующее повышение предполагалось как раз 1 июля 2024 года.

Отмечается, что изменение цен носит плановый характер, а полученные доходы будут направлены на газификацию различных регионов и постройку новых газовых магистралей.

В пресс-службе Минэнерго подчеркивали, что подобные меры позволят сохранить надежность обеспечения потребителей газом за счет реализации инвестиционных программ компаний. В данный момент более 30 процентов газовых магистралей эксплуатируются уже более 40 лет и нуждаются в постепенном обновлении.