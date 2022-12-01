ФАС России утвердила индексацию цен на газ для всех потребителей на 8,5% с 1 декабря 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России утвердила индексацию цен на газ для всех потребителей. Повышение цены голубого топлива коснётся как промышленности, так и населения. Цена на газ в России с 1 декабря 2022 года будет увеличена на 8,5%, следует из документов, опубликованных на интернет-портале правовой информации.

В начале ноября этого года ФАС выступила с предложением о повышении цен на газ в стране. Согласно инициативе ведомства, с 1 декабря 2022 года тарифы на газ в стране должны быть проиндексированы сразу на 8,5%. В антимонопольном ведомстве считают подобные меры крайне необходимыми.

В ведомстве также заверили, что рост тарифов на газ в стране в любом случае окажется ниже уровня инфляции.

Накануне сайт KP.RU писал, что в России уровень инфляции в годовом выражении по состоянию на 21 ноября понизился с отметки с 12,4%, которая была зафиксирована неделей ранее, до 12,3%.