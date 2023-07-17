МИД России: Зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля 2023 года

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование.
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Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование начиная со вторника, 18 июля 2023 года. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, опубликованном на сайте ведомства.
В МИД напомнили, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.
Российский МИД отметил, что владельцами значительной части украинских пахотных земель являются корпорации Запада, которые скупают их зерно и перепродают.
Кроме того, Киев совместно с западными странами пользуются морским гуманитарным коридором для провокаций и атак против российских объектов.
В связи с этим, Россия возражает против продления черноморской инициативы.
“Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле”, - говорится в заявлении.
Таким образом, без участия российской стороны черноморская инициатива прекращает свое функционирование начиная с 18 июля.
При этом РФ готова вернуться к рассмотрению вопроса восстановления зернового механизма. Однако это возможно только при получении реальных конкретных результатов.
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