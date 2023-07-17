МИД России: Зерновая сделка прекращает функционирование с 18 июля 2023 года

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Фото: REUTERS

Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование начиная со вторника, 18 июля 2023 года. Об этом говорится в официальном заявлении Министерства иностранных дел (МИД) РФ, опубликованном на сайте ведомства.

В МИД напомнили, что черноморская инициатива и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений были заключены 22 июля 2022 года в Стамбуле, однако спустя год оба соглашения так и не были реализованы.

Российский МИД отметил, что владельцами значительной части украинских пахотных земель являются корпорации Запада, которые скупают их зерно и перепродают.

Кроме того, Киев совместно с западными странами пользуются морским гуманитарным коридором для провокаций и атак против российских объектов.

В связи с этим, Россия возражает против продления черноморской инициативы.

“Это означает отзыв гарантий безопасности судоходства, сворачивание морского гуманитарного коридора, восстановление режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря и расформирование СКЦ в Стамбуле”, - говорится в заявлении.

Таким образом, без участия российской стороны черноморская инициатива прекращает свое функционирование начиная с 18 июля.

При этом РФ готова вернуться к рассмотрению вопроса восстановления зернового механизма. Однако это возможно только при получении реальных конкретных результатов.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростислав Ищенко: Атака на Крымский мост была осуществлена, чтобы Россия не продлевала зерновую сделку (подробнее)