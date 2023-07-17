Еврокомиссия осудила Россию за прекращение зерновой сделки

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подвергла осуждению Россию за ее решение остановить свое участие в черноморской зерновой инициативе начиная с 18 июля 2023 года.

"Я решительно осуждаю циничное решение России по прекращению черноморской зерновой инициативы, несмотря на усилия Турции и ООН", - написала немецкий политик в Twitter.

По словам главы Еврокомиссии, Евросоюз заботится об обеспечении продовольственной безопасности "уязвимого населения в мире" и будет продолжать помогать вывозить из Украины агропродукцию на мировые рынки.

Ранее Министерство иностранных дел России официально объявило о прекращении участия РФ в зерновой сделке начиная с понедельника, 18 июля 2023 года, в связи с невыполнением договоренностей, изложенными в стамбульских соглашениях и Меморандуме Россия-ООН.

При этом Россия оставляет за собой возможность вернуться к рассмотрению возобновления зернового механизма, но только если получит конкретные действия со стороны западных партнеров по сделке.

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