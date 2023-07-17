МИД России: коридор для вывоза зерна использовался ВСУ для террористических атак Фото: Михаил ФРОЛОВ

Киевский режим применял безопасный коридор, выделенный для реализации зерновой сделки, для осуществления террористических атак на гражданские и военные объекты Российской Федерации. Об этом заявили 17 июля 2023 года в пресс-службе Министерства иностранных дел РФ.

«Следует также отметить, что в течение года реализации черноморской инициативы киевский режим не брезговал под прикрытием морского гуманитарного коридора и судоходства совершать провокации и атаки против российских гражданских и военных объектов», - заявили в ведомстве.

В МИД подчеркнули, что безопасные порты Украины и коридор для вывоза украинского зерна применялись Киевом для нападений, поставивших под удар «дух и букву» всей черноморской инициативы.

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова допустила возобновление остановленной зерновой сделки в случае, если Запад пересмотрит подход к исполнению собственных обязательств, и перейдёт к их конкретной реализации.

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