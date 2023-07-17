МВД Приднестровья сообщило о смерти оппозиционера Олега Хоржана

Министерство внутренних дел Приднестровья сообщило о смерти лидера Союза оппозиционных сил республики Олега Хоржана.

“В понедельник, 17 июля, примерно в 11:30 в милицию поступило сообщение о том, что по месту жительства – в частном доме в селе Суклея – обнаружен труп Хоржан Олега Олеговича с признаками насильственной смерти”, — сообщает “КП-Молдова” со ссылкой на пресс-службу МВД Республики.

Ведомство уточняет, что труп оппозиционного политика обнаружила его жена рядом с открытым сейфом в их доме в селе Суклея. МВД Приднестровья возбудило уголовное дело, следователи работают на месте происшествия и восстанавливают картину убийства.

В 2018 политик организовал публичную встречу с избирателями в Тирасполе, после которой ряд участников митинга были задержаны, а позже власти республики сняли с Хоржана депутатскую неприкосновенность. Верховный Суд Приднестровья приговорил его к 4,5 года лишения свободы и вышел из колонии в декабре 2022 года.