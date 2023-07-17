Видео крушения Су-25 в Азовском море появилось в интернете

Самолет разбился 17 июля около 15:00

В Сети появилось видео крушения штурмовика Су-25 в акватории Азовского моря. Самолет разбился 17 июля около 15:00 по московскому времени в Краснодарском крае на границе Щербиновского и Ейского районов.

По данным местного оперативного штаба, жертв и разрушений нет. На кадрах видно, как самолет падает в воду. Пилот самолета сумел катапультироваться, его оперативно эвакуировали спасатели.

На месте падения самолета работают сотрудники Минобороны РФ и специальных служб. Они устанавливают причины инцидента.