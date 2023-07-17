Самолет Су-25 упал в море рядом с Ейском

Самолет упал в море

Самолет Су-25упал в море около Ейска Краснодарского края, сообщает Оперативный штаб региона.

«По данным ЕДДС Ейского района, около 15:00 поступила информация, что неподалеку от берега потерпел крушение самолет Су-25. Жертв и разрушений в результате происшествия нет», – сказано в Telegram-канале Оперштаба.

Уточняется, что пилот успел катапультироваться, его оперативно эвакуировали спасатели. Причины крушения самолета сейчас устанавливаются.

Напомним, в начале июля истребитель МиГ-31 потерпел крушение во время учебного полета в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива. Судно выполняло полет без боекомплекта.

В апреле этого года истребитель Миг-31 разбился в безлюдной местности при выполнении учебного полета в Мурманской области. Два летчика катапультировались.