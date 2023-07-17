Миссия РФ в ООН: решение по зерновой сделке окончательное, переговоров не ведется Фото: Алексей БУЛАТОВ

Решение об остановке зерновой сделки является окончательным, каких-либо переговоров по этому поводу не ведется. Такое заявление сделали в понедельник, 17 июля, в миссии России при Организации Объединенных Наций (ООН).

«Да, окончательное», - сообщил журналистам заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.

По его данным, переговоров относительно зерновой сделки больше не планируется.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что все договоренности по зерновой сделке фактически прекращены, сама сделка остановлена. Он уточнил, что Москва сразу же вернется к реализации зерновой сделки, как только будут выполнены условия России.

В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что зерновая сделка может быть возобновлена, если страны Запада пересмотрят свое отношение к исполнению собственных обязательств.

Дипломат напомнила, что зерновая сделка нужна была для предотвращения голода в беднейших странах Азии и Африки, но они получили только 3 % от всего зерна, которое отгружалось с территории Украины. Все остальное ушло в богатые страны Запада.