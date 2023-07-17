В Госдуму внесли проект закона об оснащении Росгвардии военной техникой

В Думу внесли проект закона о праве Росгвардии иметь на вооружении военную технику Фото: Ксения Высотина

В Госдуме РФ внесли на рассмотрение проект закона, наделяющий Росгвардию правом иметь на вооружении тяжелую военную технику. Авторами инициативы выступили депутаты Андрей Картаполов, Василий Пискарев и Александр Хинштейн.

Законопроект предполагает внесение правок в закон "О войсках национальной гвардии РФ". Предлагается заменить используемый термин “оружие” на “вооружение”, а также заменить термин “боевая техника” на “военную технику”. Подобным образом авторы инициативы хотят расширить список технических средств для оснащения войск Росгвардии.

Также, отмечают депутаты, необходимо внести правку в главу 3 закона о применении сотрудниками Росгвардии физической силы, специальных средств, оружия, боевой и специальной техники. Авторы инициативы напомнили, что подразделения национальной гвардии не только участвуют в борьбе с экстремизмом и терроризмом, но и должны быть готовы к обеспечению особых правовых режимов чрезвычайного и военного положений.

“Фактически законопроектом предлагается через уточнение понятийного аппарата привести текст действующих норм федерального закона в соответствие с реальностью, что позволит уточнить существующие правовые пробелы и придаст изменяемым нормам формальную определенность”, — резюмировали депутаты.

Напомним, сотрудники Росгвардии заняты также поддержкой безопасности в новых регионах России, фактически прикрывая военных ВС РФ в тылу. Так, например, в марте 2023 года всего за неделю бойцы Росгвардии выявили в зоне спецоперации 30 вооруженных пособников ВСУ. Массовые задержания прошли в Запорожье и в Херсонской области.