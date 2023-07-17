РИА Новости: россияне не отказываются от отдыха в Египте из-за неизвестной болезни Фото: Алексей КОСЕНЧУК

Россиян не испугали сообщения о некой неизвестной болезни, начавшей распространяться в Египте. Туры не отменяются, спрос на путёвки также остаётся на прежнем уровне. Об этом агентству РИА Новости сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«На текущий момент отказов не наблюдаем и вряд ли будем наблюдать, потому что никто не будет готов сейчас менять планы на отдых, тем более что речь идет о Каире, а не о курортных местах - Шарм-эш-Шейхе или Хургаде», - заявил вице-президент АТОР Артур Мурадян.

Уточняется, что возвращающиеся из Египта туристы будут обязаны заполнить специальную анкету о своём здоровье, которая поспособствует контролю возможного распространения заболевания.

Более того, Мурадян подчеркнул, что аннулировать или переносить путёвки без соответствующих решений Роспотребнадзора, Министерства экономики или МИД России нельзя - это влечёт за собой штрафы, соответствующие законодательству и правилам.

Ранее KP.RU сообщил, что на рейсах из Египта в России усилен санитарный контроль из-за болезни, схожей по симптомам с лихорадкой Денге.