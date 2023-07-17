Путин поручил оказать помощь пострадавшей в теракте на Крымском мосту девочке

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 17 июля, поручил федеральным и региональным властям оказать всю необходимую помощь девочке, которая пострадала в результате теракта на Крымском мосту. Глава государства попросил поддержать и ее родственников.

Российский лидер напомнил, что ночью на Крымском мосту был совершен очередной террористический акт. В результате него погибли мирные жители, пострадала и осталась без родителей маленькая девочка.

«Я прошу и руководство этого региона, и по линии федеральных властей оказать всю необходимую помощь пострадавшей девочке, ее родственникам, и взять этот вопрос на контроль», - сказал глава государства на совещании, посвященном ситуации вокруг Крымского моста.

Напомним, ночью на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

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