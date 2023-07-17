Путин: Все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе специального совещания 17 июля 2023 года, посвящённого второму теракту на Крымском мосту, выразил уверенность в том, что российские спецслужбы и ведомства детально разберутся в обстоятельствах произошедшего.

«Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся, уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены», - заявил Путин.

Глава государства также потребовал предоставить конкретные предложения по повышению уровня безопасности на Крымском мосту в связи с уже второй атакой Киева на переправу.

Прямую трансляцию совещания Путина по теракту на Крымском мосту 17 июля 2023 года смотрите на сайте KP.RU.

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