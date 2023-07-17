Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+26°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 июля 2023 16:48

Путин: Все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены

Соответствующие поручения уже даны ФСБ и Следственному комитету России
Сергей КУДРИН
Путин: Все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены

Путин: Все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены

Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе специального совещания 17 июля 2023 года, посвящённого второму теракту на Крымском мосту, выразил уверенность в том, что российские спецслужбы и ведомства детально разберутся в обстоятельствах произошедшего.

«Дано поручение ФСБ, СК РФ детально разобраться в случившемся, уверен, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту будут установлены», - заявил Путин.

Глава государства также потребовал предоставить конкретные предложения по повышению уровня безопасности на Крымском мосту в связи с уже второй атакой Киева на переправу.

Прямую трансляцию совещания Путина по теракту на Крымском мосту 17 июля 2023 года смотрите на сайте KP.RU.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ:

Ростислав Ищенко: Атака на Крымский мост была осуществлена, чтобы Россия не продлевала зерновую сделку (подробнее)