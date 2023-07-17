Совещание Владимира Путина после теракта на Крымском мосту 17 июля 2023: прямая трансляция Фото: REUTERS

Вечером 17 июля 2023 года состоится совещание президента России Владимира Путина, посвящённое совершённому киевским режимом теракту на Крымском мосту утром того же дня. Смотрите прямую трансляцию из зала совещания на сайте KP.RU.

О чем доложат Путину после теракта на Крымском мосту

Предполагается, что на совещании Путина по теракту на Крымском мосту 17 июля 2023 года выступит с докладом вице-премьер России Марат Хуснуллин, который лично выезжал на место после подрыва украинскими надводными беспилотниками переправы.

Так, по предварительным сведениям, которые уже публиковал Хуснуллин, в результате обследования водолазами подтвердилась информация, что опоры Крымского моста не повреждены. В этом случае процесс восстановления переправы существенно ускорится.

Сколько именно это займет времени и какой конкретно был нанесен урон сооружению – более точно Хуснуллин доложит уже Владимиру Путину в процессе совещания по итогам теракта на Крымском мосту.

Какой будет реакция России на теракт на Крымском мосту

Как сообщал ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин уже принял ряд докладов от руководителей ведомств и спецслужб, и прежде всего дал поручение обеспечить стабильное движение на крымском направлении, организовать помощь водителям, сразу начать восстановление повреждённых частей Крымского моста. О дальнейших мерах пресс-секретарь пока говорить отказался, назвав достижение целей СВО главным ответом украинским террористам.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, в свою очередь, пообещал ответ России на теракт на Крымском мосту 17 июля 2023 года, однако заявил, что он будет тщательно обдуман и взвешен.

Напомним, первый теракт на Крымском мосту Украина организовала 8 октября 2022 года. Тогда грузовик, начинённый взрывчаткой, был подорван на переправе. Частично обрушились два пролёта автомобильной части моста, пострадала и железнодорожная часть. Погибли трое гражданских. Спустя два дня, 10 октября 2022 года, российская армия начала наносить массированные ракетные удары по объектам критической инфраструктуры на Украине, по военным объектам, складам боеприпасов ВСУ и скоплениям украинской военной техники. Эти удары продолжаются ежедневно, до сих пор.

Ранее KP.RU сообщил, что Министерство обороны Украины публично и официально признало, что организовало теракт на Крымском мосту 8 октября 2022 года. До этого Киев всеми силами отрицал свою причастность к подрыву переправы.