Хуснуллин заявил об отсутствии повреждений опор Крымского моста

Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин в понедельник, 17 июля, сообщил, что повреждения опор Крымского моста нет, они в нормальном состоянии. По его словам, незначительные повреждения получил один путь железнодорожной части моста.

Вице-премьер рассказал, что в настоящее время строители и проектировщики проводят полноценное обследование, работают водолазы.

«Могу сообщить, что по первым, предварительным осмотрам водолазов, повреждения опор нет», - отметил заместитель председателя правительства РФ.

Он отметил, что такие данные являются очень хорошими, так как ожидалось худшее.

Напомним, ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил теракт на Крымском мосту. В результате удара надводных беспилотников ВСУ частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила в этой трагедии.

На место происшествия по поручению президента России Владимира Путина выехал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее он заявлял, что, предварительно, опоры Крымского моста не пострадали.

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