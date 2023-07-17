Путин назвал хорошей новостью отсутствие повреждений опоры на Крымском мосту Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в ходе совещания 17 июля 2023 года по теракту на Крымском мосту, совершённом утром того же дня двумя надводными беспилотниками, заявил, что сохранность опор моста можно считать хорошей новостью в текущих обстоятельствах.

«Это хорошая новость, если вообще можно говорить о хороших новостях. Но то, что опоры не повреждены - это самое главное», - заявил Путин в ответ на сообщение вице-премьера Марата Хуснуллина о сохранности опор переправы.

Прямую трансляцию совещания Путина по теракту на Крымском мосту 17 июля 2023 года смотрите на сайте KP.RU.

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