Стало известно, когда возобновится движение по Крымскому мосту после теракта

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Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин в понедельник, 17 июля, рассказал, что движение по Крымскому мосту может быть частично восстановлено к часу ночи. Такое заявление он сделал на совещании по ситуации в районе Крымского моста.

«До 12 часов закончим все эти работы, и запускаем сначала легковые машины 3 тонны, потом запускаем машины 5 тонн», - рассказал Хуснуллин.

Он уточнил, что если не случится ничего непредвиденного, то ночью в реверсивном движении по одной полосе начнут пропускать легковые машины.

Ранее Хуснуллин по поручению президента России Владимира Путина выехал к Крымскому мосту, где ночью с 16 на 17 июля киевский режим устроил очередной теракт. В результате удара надводных дронов Вооруженных сил Украины частично пострадало дорожное полотно и погибла семейная пара из Белгородской области, а ехавшая с ними 14-летняя дочь чудом выжила.

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