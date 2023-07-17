Путин: Минобороны готовит ответ на теракт на Крымском мосту

Путин: Минобороны РФ готовит предложения по ответу на теракт на Крымском мосту Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин пообещал неизбежный ответ РФ на теракт, организованный 17 июля 2023 года на Крымском мосту. Об этом глава государства заявил в ходе специального совещания, посвящённого атаке двух надводных беспилотников на переправу.

«Ответ со стороны России конечно будет. Министерство обороны готовит соответствующее предложение», - заявил президент.

Путин подчеркнул, что случившееся на Крымском мосту утром понедельника - очередной теракт киевского режима, не несущий в себе никакой стратегической ценности. По словам главы государства, мост уже давно не применяется российскими военными, по нему не перевозят грузы для нужд армии. Крымским мостом сейчас пользуются только гражданские лица.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин выразил уверенность в установлении всех обстоятельств подрыва Крымского моста 17 июля 2023 года. Соответствующие поручения уже получили профильные ведомства и спецслужбы.