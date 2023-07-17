РЗС: Россия потеряла миллиард долларов из-за зерновой сделки Фото: REUTERS

Черноморская инициатива принесла России гигантские убытки, так как цены на российские зерновые культуры на мировых рынках попали под огромный дисконт. В итоге страна потеряла около миллиарда долларов прибыли, о чём сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.

«Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше миллиарда долларов. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений», - заявил Злочевский.

По словам главы РЗС, все экономисты и представители зерновой отрасли с болью смотрели на то, как Россия продлевала зерновую сделку, и наконец выдохнули с облегчением. Злочевский указал, что все зерновики России трудились не покладая рук в последние 10 лет, чтобы перестать предоставлять другим странам скидки на отечественную продукцию. Из-за зерновой сделки эти усилия пошли прахом - придётся начинать сначала.

Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный шанс для стран Запада возобновить зерновую сделку.

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