РЗС: Россия потеряла миллиард долларов из-за зерновой сделки
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Черноморская инициатива принесла России гигантские убытки, так как цены на российские зерновые культуры на мировых рынках попали под огромный дисконт. В итоге страна потеряла около миллиарда долларов прибыли, о чём сообщил глава Российского зернового союза (РЗС) Аркадий Злочевский.
«Если подсчитать, мы потеряли за время реализации этой сделки, год, мы за этот год потеряли больше миллиарда долларов. И это только зерновики потеряли, я не считаю потери производителей удобрений», - заявил Злочевский.
По словам главы РЗС, все экономисты и представители зерновой отрасли с болью смотрели на то, как Россия продлевала зерновую сделку, и наконец выдохнули с облегчением. Злочевский указал, что все зерновики России трудились не покладая рук в последние 10 лет, чтобы перестать предоставлять другим странам скидки на отечественную продукцию. Из-за зерновой сделки эти усилия пошли прахом - придётся начинать сначала.
Ранее KP.RU сообщил, что официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала единственный шанс для стран Запада возобновить зерновую сделку.
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