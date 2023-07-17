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НовостиОбщество17 июля 2023 20:03

В России могут ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Мурашко заявил о планах ограничить продажу препаратов для медикаментозного аборта
Екатерина КОСОБОКОВА
В России могут ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

В России могут ограничить продажу препаратов для прерывания беременности

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Министерство здравоохранения России выступает за ограничение продажи препаратов, которые используются для прерывания беременности. Об этом в понедельник, 17 июля, заявил глава ведомства Михаил Мурашко.

«Мы поддерживаем, считаем, что в этом году этот процесс надо завершить», - подчеркнул Мурашко.

По его словам, препараты, которые используются для медикаментозного аборта, должны жестко контролироваться как в медицинских, так и в фармацевтических организациях.

Ранее Патриарх Кирилл, призвал убрать аборты из списка услуг в частных клиниках. Сайт KP.RU провел опрос и выяснил, что половина россиян поддерживают такую инициативу. Так, каждый пятый опрошенный считает, что аборты должны делать только врачи государственных клиник, чтобы женщины, попавшие в сложное положение, не нарвались на шарлатанов, которые бы навредили их здоровью.