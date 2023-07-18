Аксенов заявил, что на востоке Крыма было уничтожено 28 украинских беспилотников Фото: REUTERS

В ночь на 18 июля на востоке Крыма силами противовоздушной обороны и средств радиоэлектронной борьбы удалось ликвидировать 28 украинских беспилотников. Об этом рассказал глава Республики Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

— Ночью на востоке Крыма силами ПВО сбиты 9 БПЛА, еще 19 – подавлены средствами РЭБ. Пострадавших нет, — говорится в сообщении.

Он также поблагодарил военнослужащих за четкую и слаженную работу, а людей он призвал сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

Ранее стало известно, что российские военные отбили массированную атаку беспилотников в воздухе и на море. С российской стороны не было никаких потерь, а эксперты предполагают, что на такие действия Киев получает одобрение Запада.

Причиной такого поведения Вооруженных сил Украины стали неудачи в ходе наступления, а подобные действия могут привести к очередной эскалации конфликта.