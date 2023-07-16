Российские военные отбили массированную атаку украинских беспилотников в воздухе и на море: Военный эксперт о том, почему ВСУ бьют по коридору «зерновой сделки»

Украинские силы попытались атаковать Севастополь в ночь на воскресенье. Фото: Иван МАКЕЕВ

Восемь беспилотных летательных аппаратов и два безэкипажных катера украинских сил попытались атаковать Севастополь в ночь на воскресенье. Губернатор Развожаев сообщил, что Черноморский флот и силы ПВО предотвратили нападение. Без потерь для российской стороны.

- Над морем сбили один БПЛА и пять подавили силами РЭБ. Также были уничтожены два надводных беспилотника на внешнем рейде, — написал губернатор по свежим следам в своем телеграм-канале.

Позже стало известно, что еще один беспилотник сбили в районе мыса Манганари в Севастополе.

Атака с украинской стороны была продолжительной и комплексной. Благодаря отличной работы и моряков, и зенитчиков, и спецов по радиоэлектронной борьбе никакого видимого ущерба Севастополю, его окрестностям и флоту нанесено не было

Сайт KP.RU обратилcя за комментарием к военному эксперту и историку, директору музея ПВО Юрию Кнутову.

- Меньшую часть БПЛА сбили, а большую приземлили станции радио-электронной борьбы - так и должно быть?

- То, что большую часть беспилотников приземлили не ЗРК ПВО, а системы РЭБ — это нормальная ситуация. Средства радио-электронной борьбы в данном случае и должны работать лучше и объемнее, чем именно зенитно-ракетные комплексы. Огневые средства нужны, в том числе, для более масштабных и опасных целей, а средства РЭБ нацелены именно на выведение из строя электронных систем вражеских беспилотников. И , в конце концов, такие действия намного дешевле, чем применение зенитных ракет любых наших комплексов, либо истребительной авиации, защищающих небо Крыма. Но, конечно, приходится страховаться - и использовать, в том числе, и зенитные ракеты. Да, в этот раз по двум или трем БПЛА они применялись. Вероятно, «Панцири» отработали.

- Что показала эта массированная атака и наша реакция на нее?

- Украинцы использовали тактику роя. В командовании ВСУ, наверное, предполагали, что российские силы будут отвлечены на то, чтобы смотреть за небом, и в это время украинцы смогут провести эффективную атаку беспилотными надводными катерами. Причем новой конструкции. Они же были сильно притоплены и слабо различимы на воде.

- Но на кораблях Черноморского флота их смогли вовремя обнаружить?

- Моряки четко сработали. И морские беспилотники тоже были оперативно ликвидированы. Полагаю, из корабельных автоматических пушек либо пулеметов. Не знаю, визуальное обнаружение было раньше или со стороны радио-локационных станций — главное, зафиксировали и уничтожили вовремя. При том, что британцы, поставляющие такие морские беспилотники Киеву, делают их из композитных, малозаметных для РЛС материалов.

- Массированная атака нам ущерба не нанесла - это главное?

- Подчеркну — комбинированная атака. Но настораживает то, что она произошла через три дня после саммита НАТО в Вильнюсе, через два дня после атаки на Курскую АЭС. Это наводит на мысль, что на подобные атаки Киев поручил добро у «старших товарищей». И атака роя на Крым говорит, что есть команда на очередную эскалацию боевых действий помимо зоны СВО. Поскольку не получается на фронте, задача — атаковать тыловые объекты.

- Морские беспилотники опять шли на Севастополь по коридору, по которому идут корабли в рамках «зерновой сделки»?

- И этот фактор тоже важен. Возможно, эта атака была направлена в том числе чтобы подтолкнуть нас к окончательному отказу от этой зерновой сделки. И опять обвинить нас в том, что мы бедные народы Африки и Азии опять оставили без хлеба. Но эта провокация — мелкая.