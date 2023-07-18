Минобороны России сообщило об отражении атаки 28 беспилотников на Крым

Минобороны сообщило о пресечении террористической атаки ВСУ на Крым Фото: Народная милиция ЛНР

В ночь на 18 июля удалось пресечь очередную попытку киевского режима осуществить террористическую атаку на Крым при помощи 28 беспилотников. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Российской Федерации.

— Семнадцать украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО. Еще одиннадцать беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Также отмечается, что в результате атаки разрушений и пострадавших нет, а безопасности жителей ничего не угрожает.

Ранее об отражении атаки беспилотников на Крым сообщил глава Республики Сергей Аксенов. Он призвал жителей сохранять спокойствие и доверять только информации из проверенных источников.

Помимо это 16 июля Вооруженные силы Украины попытались атаковать Севастополь, но российским военнослужащим удалось уничтожить девять беспилотников противника. Воздушная обстановка находится на постоянном контроле.