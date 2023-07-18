Сеул предупредили о последствиях поставки вооружения на Украину Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На фоне резкого увеличения спроса на вооружение для Украины и истощения запасов стран НАТО, Киев может начать полагаться на поставки из Южной Кореи, но этом может сильно испортить отношения Москвы и Сеула. Об этом рассказали в китайском издании Сhina Daily.

— В отличие от предыдущих южнокорейских лидеров, Юн Сок Ёль сблизился с Западом и даже стремится к «унизительному» примирению с Японией. Таким образом, в вопросе об Украине Южная Корея, естественно, следует за Вашингтоном, — отмечается в публикации.

Авторы напоминают о том, что Россия неоднократно предупреждала все страны, что оказание военной помощи Украине автоматические означает «вовлечение в конфликт».

Напомним, что недавно стало известно о визите главы Южной Кореи Юн Сок Еля на Украину. В ходе него он заявил о предоставлении 150 миллионов долларов Киеву для разминирования и восстановления, но при этом поставки вооружения и боеприпасов он делать отказался.