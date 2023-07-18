Европу предупредили о 50-градусной жаре из-за теплового взрыва в Сахаре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В скором времени жара в южных странах Европы усилится из-за теплового взрыва в Сахаре. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные метеослужб, которые предупреждают о 50-градусной жаре.

«Новый тепловой взрыв в Сахаре создает еще больше экстремальных условий для Европы», - отмечает издание.

Сообщается, что температура воздуха в Италии может достигать +50 градусов. При этом температурный рекорд в Европе зарегистрировали два года назад, когда на Сицилии столбики термометра поднялись до +48 градусов. Тем не менее, как отмечается, в этот раз температурные показатели обновятся сразу в нескольких регионах Европы.

На данный момент аномальная жара отмечена в Риме, а также Афинах и Мадриде. Власти южных европейских стран начинают предупреждать население о возможных пожарах, а также сбоях в транспортной и энергетической инфраструктурах в связи с погодой.

Напомним, средняя температура на Земле за первую неделю июля трижды обновила исторический максимум, достигнув +17,23 градуса. Предыдущий рекорд был зафиксирован в августе 2016 года.